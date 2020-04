Audiência com presidente da GALP marca o lançamento oficial da página da Presidência no Facebook

A audiência concedida hoje pelo Presidente da República, João Lourenço, à presidente do conselho de administração da GALP, Paula Amorim, marcou o lançamento, hoje, terça-feira 18, da página oficial da Presidência da República

A nova página da Presidência da República visa reforçar o paradigma comunicacional entre o centro do poder político, em particular, e a sociedade, no geral.









A nova página é uma porta aberta aos internautas que pretendam viver a par e passo a dinâmica da acção do Presidente João Lourenço”, revela o Jornal de Angola nesta terça-feira, 18 de junho, dando conta de que a página da Presidência da República vem a juntar-se às plataformas que doravante complementarão o fluxo oficial informativo gerado à volta da figura do Chefe de Estado, por meio, nomeadamente, da publicação de imagens e textos mostrando distintos momentos da agenda presidencial.

Na publicação inaugural feita hoje, está estampada a audiência que o Presidente da República concedeu, por volta das 11 horas, à presidente da empresa portuguesa Galp, Paula Amorim, na qual o mote do encontro foi “a cooperação no domínio energético”.

De acordo com a secretaria para os assuntos de comunicação institucional e imprensa do Presidente da República, a nova página será “uma porta aberta aos internautas que pretendam viver a par e passo a dinâmica da acção do Presidente João Lourenço, acedendo à informação relevante sobre os seus actos públicos, designadamente as audiências que concede, os decretos que exara, os discursos que profere, as visitas que efectua, entre muitas outras tarefas de Estado”.

Segundo o Jornal de Angola, com a entrada em funcionamento da página Presidência da República de Angola, sai do ar, entretanto, a página pessoal de Facebook do Presidente João Lourenço, que privilegiará doravante, nos seus actos de comunicação, a plataforma Twitter, à semelhança do que acontece com outros Chefes de Estado ao redor do mundo.