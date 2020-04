Bispos angolanos rezam missa no túmulo de Nsaku Ne Vunda

A primeira missa dos Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), em visita “Ad Limina Apostolorum” à cidade do Vaticano, que culminou com a audiência do Papa Francisco, foi celebrada na basílica Santa Maria Maior, onde se encontra o túmulo de Nsaku Ne Vunda.

A visita ad limina apostolorum (em português: “visita aos túmulos dos Apóstolos”) é uma obrigação dos bispos diocesanos e outros prelados da Igreja Católica, de a cada 5 anos se encontrarem com o Papa e visitarem os túmulos dos apóstolos São Pedro e São Paulo, em Roma.









Há 400 anos, em 1608, na Basílica Santa Maria Maior, a quarta maior basílica de Roma, foi enterrado Ne Vunda (baptizado como António Manuel), o primeiro embaixador do Reino do Congo no Vaticano.

Segundo uma nota de imprensa da embaixada de Angola na Itália, durante a visita, realizada de nove a 17 de Junho, o Papa Francisco recebeu, segunda-feira, os 18 prelados angolanos com os quais passou em revista a situação da Igreja em Angola e ofereceu, a cada um, uma cruz peitoral e textos do seu pontificado, entre eles um sobre a convivência com o Islão e a fraternidade.

Dom Gabriel Mbilingi, arcebispo do Lubango e Presidente do Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagáscar (SCEAM/SECAM) e o bispo do Namibe, dom Dionísio Hisiilenapo, em entrevista à Rádio Vaticano, afirmaram que o encontro foi marcado pela simplicidade, informalidade e profundo sentido de proximidade.

Os dois prelados foram unânimes em afirmar que os bispos sentiram-se interpelados, quando o Papa Francisco insistiu na responsabilidade da Conferência na busca de soluções para os problemas, sem esperar pelo Papa ou algum Dicastério de Roma.

O Papa não pronunciou nenhum discurso durante a audiência, o que pode ser interpretado, segundo analistas, como um voto de confiança “aos irmãos angolanos no episcopado”.

Geralmente o discurso do Pontífice, nessas ocasiões, é uma forma de alerta aos prelados para se encarar uma determinada situação na Igreja local ou mesmo no contexto social ou económico do país de proveniência dos bispos.

Os bispos angolanos sublinharam, por outro lado, como um grande significado de “comunhão” ao Santo Padre a missa ter sido rezada na Basílica de São Pedro, onde repousa o corpo de Simão Pedro, o primeiro Papa.

O bispo do Luena, dom Tirso Blanco, escreveu, a propósito na sua página do Facebook, que “Na cripta, unidos a Pedro e seus sucessores, oramos pelas intenções de cada uma das nossas dioceses, por todos os que nos pediram orações e bênçãos. Passaram nesses momentos as imagens, recordações de milhares de pessoas, de comunidades, de situações, pedidos de perdão, acção de graças, tudo na mesma prece. Grande graça!”

Durante a Ad Limina Apostolorum, a missão episcopal de Angola e São Tomé visitou diversas Congregações e Dicastérios da Cúria Romana, destacando-se, entre elas, a realizada na Congregação para a Causa dos Santos, cujo presidente é o cardeal Ângelo Becciu, antigo núncio Apostólico em Angola.

Nesta instituição, decorre a causa de beatificação do “Negro Manuel”, escravo angolano falecido em 1686, em Luján, na Argentina, que durante 40 anos conservou uma imagem de Nossa Senhora, a quem atribuem numerosos milagres por intercessão dela.

Merece, também, referência a visita à Congregação para a educação Católica de quem dependem as escolas, universidades e a catequese católicas, bem como a Congregação para a Evangelização dos Povos, órgão que preside a administração da Igreja nas chamadas terras de Missão.

A Casa Geral dos Missionários do Espírito Santo (mais conhecidos por Espiritanos), em Angola há mais de 150 anos, recebeu também a visita dos bispos da CEAST.

Três prelados da CEAST são prevenientes dessa congregação: dom Benedito Roberto (arcebispo de Malanje), dom Gabriel Mbilingi (arcebispo do Lubango) e dom Belmiro Cuica Chissengueti, bispo de Cabinda.

No fim-de-semana, os bispos rezaram uma missa com a Fraternidade Angolana (associação formada por padres, religiosos, seminaristas estudantes e leigos radicados em Roma, na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, onde se localiza o túmulo do apostolo São Paulo.

A residência das Irmãs Catarinas, um instituto religioso de origem angolana, recebeu igualmente a visita dos bispos.