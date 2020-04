CAN2019: Calendário da primeira fase

O Calendário da primeira fase da 32.ª edição da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol, que arranca hoje com apenas um jogo, entre o anfitrião Egipto e o Zimbabwe.

Angola entra em cena apenas no dia 24 (segunda-feira).

Grupo A

Primeira jornada

Sexta-feira, 21 Junho Egipto – Zimbabwé, 21:00, Estádio Internacional do Cairo









Sábado, 22 Junho RD Congo – Uganda, 15:30, Estádio Internacional do Cairo

Segunda jornada

Quarta-feira, 26 Junho Uganda – Zimbabwé, 18:00, Estádio Internacional do Cairo

Quarta-feira, 26 Junho Egipto – RD Congo, 21:00, Estádio Internacional do Cairo

Terceira jornada

Domingo, 30 Junho Zimbabwé – RD Congo, 20:00, Estádio 30 de Junho

Domingo 30 Junho Uganda – Egipto, 20:00, Estádio Internacional do Cairo

Grupo B

Primeira jornada

Sábado, 22 Junho Nigéria – Burundi, 18:00, Estádio de Alexandria

Sábado, 22 Junho Guiné Conacri – Madagáscar, 21:00, Estádio de Alexandria

Segunda jornada

Quarta-feira, 26 Junho Nigéria – Guiné Conacri, 15:30, Estádio de Alexandria

Quinta-feira, 27 Junho Madagáscar – Burundi, 15:30, Estádio de Alexandria

Terceira jornada

Domingo, 30 Junho Burundi – Guiné Conacri, 17:00, Estádio Al Salam

Domingo, 30 Junho Madagáscar – Nigéria, 17:00, Estádio de Alexandria

Grupo C

Primeira jornada

Domingo, 23 Junho Senegal – Tanzânia, 18:00, Estádio 30 de Junho

Domingo, 23 Junho Argélia – Quénia, 21:00, Estádio 30 de Junho

Segunda jornada

Quinta-feira, 27 Junho Senegal – Argélia, 18:00, Estádio 30 de Junho

Quénia – Tanzânia, 21:00, Estádio 30 de Junho

Terceira jornada

Segunda-feira, 01 Julho Tanzânia – Argélia, 20:00, Estádio Al Salam

Segunda-feira, 01 Julho Quénia – Senegal, 20:00, Estádio 30 de Junho

Grupo D

Primeira jornada

Domingo, 23 Junho Marrocos – Namíbia, 15:30, Estádio El Salam

Segunda-feira, 24 Junho Cote d’Ivoire – África do Sul, 15:30, Estádio El Salam

Segunda jornada

Sexta-feira, 28 Junho Marrocos – Cote d’Ivoire, 18:00, Estádio El Salam

Sexta-feira, 28 Junho África do Sul – Namíbia, 21:00, Estádio El Salam

Terceira jornada

Segunda-feira, 01 Julho Namíbia – Cote d’Ivoire, 17:00, Estádio 30 de Junho

Segunda-feira, 01 Julho África do Sul – Marrocos, 17:00, Estádio El Salam

Grupo E

Primeira jornada

Segunda-feira, 24 Junho Tunísia – Angola, 18:00, Estádio de Suez

Segunda-feira, 24 Junho Mali – Mauritânia, 21:00, Estádio de Suez

Segunda jornada

Sexta-feira, 28 Junho Tunísia – Mali, 15:30, Estádio de Suez

Sábado, 29 Junho Mauritânia – Angola, 15:30, Estádio de Suez

Terceira jornada

Terça-feira, 02 Julho Mauritânia – Tunísia, 20:00, Estádio de Suez

Terça-feira, 02 Julho Angola – Mali, 20:00, Estádio de Ismaília

Grupo F

Primeira jornada

Terça-feira, 25 Junho Camarões – Guiné-Bissau, 18:00, Estádio de Ismaília

Terça-feira, 25 Junho Gana – Benim, 21:00, Estádio de Ismaília

Segunda jornada

Sábado, 29 Junho Camarões – Gana, 18:00, Estádio de Ismaíla

Sábado, 29 Junho Benim – Guiné-Bissau, 21:00, Estádio de Ismaília

Terceira jornada

Terça-feira, 02 Julho Benim – Camarões, 17:00, Estádio de Ismaília

Terça-feira, 02 Julho Guiné-Bissau – Gana, 17:00, Estádio de Suez

Apuram-se para os oitavos de final as duas primeiras de cada grupo mais as quatro melhores terceiras entre todas as séries.