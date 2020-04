Futebol: Ferrovia do Huambo necessita de mais de 50 milhões de kwanzas

O Ferrovia do Huambo necessita, no mínimo, de mais de 50 milhões de kwanzas para suportar as despesas da sua estreia no Girabola2019/2020, que arranca a 16 de Agosto, informou hoje, terça-feira, o seu presidente, Adriano Marques Catito.

Em declarações à ANGOP, o presidente das “locomotivas” do Huambo esclareceu que o montante servirá para custear as despesas inerentes à transportação da equipa, pagamentos de salários e dos prémios de jogos aos atletas e equipa técnica, bem como aos árbitros, na condição de visitado.









Adriano Marques Catito informou que o clube dispõe apenas de 15 porcento do total do montante necessário para época futebolística 2019/2020, disponibilizado pelo patrocinador.

Face à situação, adiantou que a direcção do clube está a trabalhar no angariamento de fundos, através da mobilização de sócios, com a instalação, nos locais de maior fluxo populacional, de postos de cadastramento, além de estar a negociar com empresas públicas e privadas, para obtenção de patrocínio.

Sem avançar o número de sócios do clube, o presidente do Ferrovia pediu à população da província do Huambo no sentido de apoiar, com o pouco que tiver, a participação do clube no Girabola, além do projecto de dinamização da prática desportiva, para tirar os adolescentes e jovens da delinquência e outras práticas ilícitas.

Não obstante as dificuldades financeiras, Adriano Marques Catito disse que a equipa abre as suas portas no próximo dia 30, sob comando técnico de João Pintar da Silva, depois de ter liderado já a formação na qualificação das “ locomotivas”, pela primeira vez, para a I divisão do Futebol Nacional.

Em termos competitivos, disse que a formação conta, até ao momento, com a equipa base que disputou o zonal de apuramento, mas que poderá ser reforçada por jogadores das camadas jovens e de outros clubes, sondados a quando da realização, nesta região, do nacional sub-20, de modo a tornar o conjunto mais compacto e capaz de competir de igual para igual com os seus adversários.

Fundado a 1 de Dezembro de 1930, o Ferrovia, a agremiação mais antiga da província, deteve até meados da década 1970 hegemonia no futebol, basquetebol, andebol, atletismo, ténis de mesa, natação, ténis de campo, xadrez e tiro aos pratos.

Tem como maior feito, o título de campeão nacional da II divisão, alçando na época futebolística 2018/2019, que determinou o seu apuramento inédito ao Girabola2019/2020, depois de duas tentativas falhadas (2016 e 2017).

Possui, entre outras infra-estruturas, um estádio de futebol, conhecido “vulgarmente por Kurikutelas”, um campo de basquetebol, de andebol, de voleibol, quadra de ténis e outra para tiro aos pratos, uma piscina olímpica, além de um centro de estágio, restaurante cine e salão de festas.