Ministra aponta harmonização do poder do Estado com o poder tradicional

A ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, destacou, nesta quarta-feira, em Luanda, a necessidade de se harmonizar as instituições do Estado e da Administração Pública com as instituições e o poder das autoridades tradicionais.

Por serem parceiros privilegiados do Estado no que toca a resolução dos problemas nas comunidades, de acordo com a ministra, que falava na sessão de encerramento do III encontro nacional sobre as autoridade tradicionais, são elementos essenciais que têm um papel preponderante no desenvolvimento das comunidades.

Carolina Cerqueira afirmou que as autoridades são elementos estruturantes da sociedade angolana e das comunidades rurais, onde actuam como mediadores nos processos de resolução de conflitos comunitários e na concretização de projectos sociais.

Para o efeito, adiantou a ministra, deve-se reforçar a cooperação entre o Estado e as autoridades tradicionais, tendo em conta a sua proximidade com as comunidades, para a manutenção da paz, da harmonia social, da coesão, da unidade e da pacificação dos espíritos, bem como nas acções do ordenamento do território e urbanismo, na promoção da saúde.

As autoridades tradicionais, asseverou, devem igualmente ser, dentro das comunidades em que estão inseridas, agentes da promoção da cultura e defensores da preservação do património e dos valores culturais.









Carolina Cerqueira considerou que se deve também hierarquizar as atribuições e competências, para se evitar a usurpação e sobreposição da autoridade, bem como definir o papel e o carácter das possíveis associações que possam representar as autoridades tradicionais, para falar e ser interlocutores perante o Estado.

Anunciou ainda que o processo de recolha de contribuições para o enriquecimento da proposta de Lei das Autoridades Tradicionais vai decorrer até ao mês de Julho.

O encontro emerge da necessidade da criação de um espaço amplo de intercâmbio e de discussão, de dois em dois anos, sobre as autoridades tradicionais, o seu papel e função, bem como o seu contributo na moralização das comunidades e na promoção, preservação e divulgação da cultura angolana.

Durante os dois dias de actividades, os participantes abordaram questões relacionadas com os modelos de articulação entre as administrações locais e as autoridades tradicionais, esperando-se propostas tendentes a melhorar a organização das actividades, num contexto de mudanças social e política.