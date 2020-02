Bento Kangamba detido no Cunene ao tentar abandonar o país

A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou hoje, sábado, a detenção do empresário e político angolano Bento Kangamba, no Cunene, quando “tentava a fuga” para a vizinha Namíbia no quadro de uma investigação criminal por burla e defraudação.

Bento dos Santos Kangamba, que é igualmente um general na reforma e dono do clube desportivo de futebol Kabuscorp do Palanca, foi detido na província do Cunene na posse de uma pistola e “valores monetários por contabilizar”, precisa um comunicado de imprensa da PGR.

A sua captura ocorreu na sequência de um mandato de detenção emitido no mesmo dia pela Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal (DNIAP) da Procuradoria-Geral da República.