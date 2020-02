Coreia do Sul anuncia mais uma morte e 169 novos casos de infeção com o coronavírus Covid-19

A Coreia do Sul anunciou hoje mais uma morte e 169 novos casos de contaminação pelo coronavírus Covid-19, elevando o número total de vítimas fatais para 11 e de infetados para 1.146.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul indicou que 134 dos novos casos foram confirmados na cidade Daegu, para onde o Governo tem mobilizado recursos ao nível da saúde pública para conter o vírus. Outros 19 casos foram diagnosticados nas cidades vizinhas da província de Gyeongsang do Norte.

A maioria das 11 mortes ocorreu num hospital no condado de Cheongdo, perto de Daegu, onde uma série de infeções foi detetada numa ala psiquiátrica.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.708 mortos e de quase 80.500 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.