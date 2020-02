Corpos desaparecidos do acidente no Zango retirados por populares

Os corpos dos três homens dados como desaparecidos na madrugada de segunda-feira, 24, depois da viatura em que seguiam ter caído numa vala de drenagem no distrito do Zango, município de Viana, em Luanda, foram retirados no mesmo dia por populares.

A Angop soube dos familiares das vítimas que o atraso e a alegada falta de meios por parte dos bombeiros os levaram a solicitar aos populares a retirada dos corpos.

Testemunhas revelaram que os familiares assumiram a operação, tendo pago 60 mil kwanzas a quatro homens, que mergulharam durante algumas horas para retirar os corpos.

Já o porta-voz do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros, Faustino Minguês, repudiou a atitude dos familiares das vítimas, afirmando que este tipo de operação deve ser feito por especialistas e com meios apropriados.

“Estamos preparados e somos a entidade competente, neste caso, não houve atraso na intervenção, até porque, logo que fomos alertados, removemos a viatura da vala e estávamos a preparar os meios e os mergulhadores para o resgate”, sublinhou.

Acrescentou que, para situações do género, existem procedimentos próprios e um resgate desta natureza pode causar outras vítimas mortais.

Estavam na viatura oito homens com idades entre os 30 e 34, moradores da zona do Grafanil, município de Viana.

O acidente aconteceu quando a viatura, que circulava em alta velocidade, embateu contra um separador e caiu na vala de drenagem a céu aberto. Depois do sucedido, cinco pessoas conseguiram sair do carro, com ferimentos ligeiros.

O oficial de informação do Comando Provincial da Polícia Nacional, Quintino Ferreira, apontou o excesso de velocidade e o estado de embriaguez do motorista como as prováveis causas do acidente, aliados ao excesso de lotação, numa viatura para cinco ocupantes.

]xOs oito cidadãos saíam de uma festa de Carnaval ocorrida no Centro Recreativo do Zango.