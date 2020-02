Vários deputados da Assembleia Nacional avaliaram nesta sexta-feira, nas províncias do Zaire e de Malanje, a execução física e orçamental de projectos constantes no Orçamento Geral do Estado (OGE) para os períodos 2018 e 2019.

No Zaire, os deputados defenderam a necessidade de mais verbas para a conclusão de uma série de obras estruturantes que se encontram paralisadas na região.

Em declarações à imprensa, para o balanço da visita de três dias ao Zaire, o coordenador da 5ª Comissão da Assembleia Nacional (AN), que vela pela economia e finanças, Jorge Miguéns Augusto, disse terem constatado várias obras sociais paralisadas na província que aguardam por financiamentos.

Jorge Miguéns Augusto manifestou preocupação em relação à ponte de betão sobre a foz do rio Mbrindge, no município do Nzeto, cuja segunda faixa de betão está por concluir.

Deputados avaliam programa de combate à pobreza

Na mesma esteira, o chefe da delegação parlamentar, Victor Kajibanga, fez saber que os deputados vão, durante 2 dias, avaliar a concretização dos projectos e auscultar os responsáveis locais sobre as principais limitações com as quais que se debatem.

O parlamentar fez saber que em função das constatações, poderão, em sede da discussão do OGE 2021, fazer advocacia para que os projectos da província sejam contemplados com recursos financeiros, de modo a atender os reais problemas da população, sobretudo a mais vulnerável.

O grupo de deputados vai no sábado avaliar obras em curso nos municípios de Malanje e Cangandala, com realce para as obras da centralidade de Malanje, Mediateca, Casa da Juventude, desassoreamento do rio Malanje e projectos de captação de água.