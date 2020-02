DHL África eShop 200 novas oportunidades de compras para os consumidores angolanos

Para quem vive África sabes que nem sempre é possível adquirir produtos em lojas / marcas internacionais. Estas lojas / marcas normalmente não oferecem a possibilidade de envio para países africanos e a falta de sistemas de pagamento eletrônico na maior parte desses países, dificulta ainda mais o processo. Como conseqüência, quando terceiros conseguem trazer esses mesmos produtos para esses países, os consumidores são obrigados a comprá-los a preços exorbitantes. Mas como a natureza do homem é procurar soluções para os obstáculos que enfrenta, em parceria com o MallforAfrica, a DHL lançou um aplicativo de comércio eletrônico chamado DHL Africa eShop.

A DHL Africa eShop é um aplicativo que permite lojas / marcas globais venderem seus produtos aos consumidores africanos. O que quer dizer, que a partir desse aplicativo os consumidores africanos podem agora comprar produtos diretamente em lojas on-line de todo o mundo e receber suas encomendas em casas sem pagar quantias exorbitantes pelo envio ou pela mercadoria. Pois, o aplicativo aproveita a estrutura existente de entrega de transporte marítimo no continente que é capaz de levar mercadorias até a porta através de seu serviço de remessa, rastreamento e correio expresso da DHL Express. E os métodos de pagamento incluirão opções fintech locais.

O aplicativo ja conta com mais de 200 lojas online dos Estados unidos da América e da Inglaterra, como o Amazon, ASOS, Apple e etc.. Para mim um desenvolvimento maravilhoso, porque vai permitir aos consumidores africanos terem acesso à marcas mundiais sem saírem dos países de origem .

A DHL Africa eShop soluciona o desafio que as empresas globais de bens de consumo enfrentam ao entrarem no mercado africano. Obviamente para que o seu efetio seja mais vantajoso para o continente é necessário que o aplicativo permita que as empresas africanas tenham também a possibilidade de vender os seus productos directamente de África para o mundo. Mas acredito que este é sem dúvida o próximo passo do aplicativo.

A DHL Africa eShop opera neste momento em 34 países africanos entre os quais Angola, Nigéria, Quénia, Maurício, Gana, Senegal, Ruanda, Malawi, Botsuana, Serra Leoa etc … Porém, o objectivo é levar o aplicativo para os 54 países africanos nos próximos anos.

O plicativo é gratuito. Para aparelhos da Apple, o aplicativo pode ser baixado através da applestore e para os aparelhos android na playstore. Clique neste link para instalar.