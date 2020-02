Estrelas da NBA e 20 mil adeptos prestam última homenagem a Kobe Bryant e à filha

Cerca de 20 mil adeptos e inúmeras estrelas da Liga Norte-Americana de Basquetebol (NBA) presentes hoje no Staples Centre prestaram uma última homenagem a Kobe Bryant e à filha Gianna, falecidos a 26 de janeiro num acidente de helicóptero.

A homenagem iniciou-se com uma transmissão de vídeo em telas gigantes a contar a história pessoal e a carreira desportiva de Kobe Bryant antes de Beyoncé cantar os seus dois hits “XO” e “Halo”, receber uma ovação monumental e dirigir o seu olhar para o teto do recinto onde estão entronizadas as camisolas do lendário basquetebolista.

Intitulada “Uma celebração da vida de Kobe e Gianna Bryant”, esta homenagem pública é realizada numa data simbólica, 24 de fevereiro de 2020, decidida pela esposa e mãe dos falecidos, Vanessa Bryant, que esteve presente nos lugares de honra do Staples Centre juntamente com as três filhas.

A escolha de 24 de fevereiro tem a ver com o facto daquele que foi um dos melhores basquetebolistas de sempre ter usado a camisola com o número 24 ao serviço dos Los Angeles Lakers, enquanto o número 2 era utilizado pela sua filha.

A ‘família’ da NBA marcou presença em peso no último adeus a Bryant, desde a atual equipa dos Lakers, com LeBron James à cabeça, a nomes míticos como Michael Jordan, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Phil Jackson, Pau Gasol, Magic Johnson, Jerry West, Elgin Baylor, Tim Duncan, Shaquille O’Neal, Dwyane Wade, Tony Parker, Gregg Popovich, Doc Rivers, Stephen Curry e James Harden, além de celebridades da música como Kanye West, Jennifer Lopez e Snoop Dogg, o ator de cinema Spike Lee, e o apresentador de televisão Jimmy Kimmel.

Um momento emocionante da homenagem que levou muitos dos presentes às lágrimas aconteceu quando Vanessa Bryant usou da palavra para falar do marido e da filha.

“Não poderei mais ver a minha filha a ir para a escola com a Natália [irmã]. Não lhe posso dizer o quão bonita estava no dia do meu casamento. Nunca mais a verei a entrar no corredor da casa ou a dançar com o pai. Provavelmente, GG [Gianna] iria tornar-se na melhor jogadora da WNBA e faria uma grande diferença no panorama do basquetebol feminino. Ela estava determinada em mudar a maneira como todos veem as mulheres no desporto”, disse Vanessa Bryant, visivelmente emocionada.

Já refeita, dirigiu palavras a Kobe: “Ele era tudo para mim desde os 17 anos e meio. Fui a sua primeira namorada, o seu primeiro amor, a sua esposa, a sua melhor amiga, a sua confidente e sua protetora. Ele foi o marido fantástico. Realmente, vivemos uma história de amor incrível, amávamo-nos com todo o nosso ser. Éramos duas pessoas perfeitamente imperfeitas que formavam uma família linda com as nossas filhas doces e incríveis”.

O norte-americano Kobe Bryant, de 41 anos, considerado um dos maiores jogadores de sempre da NBA, morreu em 26 de janeiro, na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, que vitimou outras oito pessoas, entre elas a sua filha Gianna, de 13 anos.

Conhecido como ‘Black Mamba’ (cobra mamba negra), chegou à NBA aos 17 anos e jogou durante de 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo conquistado cinco títulos da NBA e duas medalhas de ouro olímpicos (Pequim2008 e Londres2012).

É um dos sete basquetebolistas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreira.

Kobe Bryant foi 18 vezes escolhido para o jogo ‘All Star’ e fez a sua estreia no jogo das ‘estrelas’ com apenas 19 anos, sendo o mais novo de sempre a conseguir estar presente no evento. Ganhou por quatro vezes o prémio MVP do jogo ‘All Star’, em 2002, 2007, 2009 (em conjunto com Shaquille O’Neal) e 2011.