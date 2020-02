Governo belga junta-se no combate à corrupção

O embaixador do Reino da Bélgica, Jozef Smets, disse nesta quinta-feira, que o seu governo vai ajudar Angola no combate à corrupção, com a formação dos quadros dos ministérios da Justiça e do Interior sobre a temática.

No quadro do programa “Estrela”, uma iniciativa para fortalecer capacidade de algumas instituições do Estado, para combater a corrupção, a Bélgica entra nesta iniciativa à convite do Banco Mundial (BM), como parceiro.



Falando à Angop à margem da “ Belgian Business Club in Angola”, uma iniciativa que reúne, no final de cada mês, empresários nacionais e belgas, referiu neste processo de apoio de combate à corrupção, o seu país será um “expert” na formação dos quadros dos ministérios da Justiça e do Interior, para fortalecer as suas capacidades no combate à corrupção.



“ A luta contra a corrupção está acontecendo em vários países da região e louvamos a iniciativa. A Bélgica e outros colegas da União Europeia estão a apoiar esse combate”, disse Jozef Smets, que lembrou os mais recentes apoios vindos dos Estados Unidos da América da Alemanha, em torno do tema.



O diplomata disse regista-se um “forte” dialogo com as autoridades locais a respeito, enaltecendo a diplomacia angolana, que a seu ver está a fazer “um trabalho enorme” para reforçar a estabilidade a nível da região dos Grandes Lagos e criar um ambiente de negócios positivo, para se fazer bons negócios.



Angola, para Jozef Smets será sempre um parceiro importante a nível da região, no quadro criação de oportunidades de negócios.



Em termos comerciais admitiu que o volume de importação e exportação “não foi muito bom”, devido a conjuntura que o país registou ao longo do ano de 2019, garantindo maior advocacia em torno da diversificação da economia.



Os sectores portuário, diamantífero e da Energia e Águas são os que mais interessam aos homens de negócios da Bélgica que investem e pretendem investir em Angola.



Durante o encontro, o governador do Banco Nacional de Angola (BNA), Lima Massano, falou sobre a situação macroeconómica do País e dos esforços em torno da melhoria do ambiente em Angola.