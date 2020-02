O barril de petróleo Brent abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, ao negociar a 52, 27 dólares, uma queda de 1,15 por cento em relação ao fecho de quarta-feira.

Na sessão de quarta-feira, o petróleo do Mar do Norte, referência para as ramas angolanas, fechou a 52,81 dólares.

O valor negociado representa quase menos três dólares do preço indicativo que serviu de base para elaboração do Orçamento Geral do Estado (OGE/2020) angolano.