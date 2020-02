Polícia detém 15 suspeitos de roubos na Nova Marginal

Quinze cidadãos suspeitos do roubo de diversos artigos e valores monetários foram detidos durante o desfile central do Carnaval, em Luanda, na Nova Marginal.

Com relação ao igual período de 2019, a corporação regista uma diminuição de três casos.

Os detidos são acusados por tentativa de roubo, roubo de telemóveis, valores monetários não quantificado e uso de estupefaciente (liamba), desacato a autoridade e porte ilegal de arma de fogo.

Saúde

O balanço dos serviços de saúde apontam para 115 casos, 90 dos quais no dia do desfile central, com destaque com uma mulher integrante de um grupo carnavalesco, socorrida em trabalha de parto.

Esta cidadã foi de imediato evacuada para uma maternidade pública, da capital, onde veio a ter um parto normal.

Desmaios por hipoglicemia, sintomas febris e dores abdominais, todos atendidos no local, destacaram-se entre os casos registados.

Durante o evento foram distribuídos mais de cinco mil folhetos de instruções de prevenção contra o HIV, coronavírus e conjuntivite, bem como três mil preservativos.