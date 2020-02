Professores do ensino superior suspendem greve convocada para hoje

O Sindicato Nacional de Professores do Ensino Superior (SINPES) suspendeu a greve que estava convocada para hoje sexta-feira (28), fruto de um acordo de entendimento assinado entre a classe docente e os ministérios do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e das Finanças.

O acordo, rubricado está quinta-feira, visa o pagamento dos subsídios em atraso, avaliados em dois mil milhões e 300 milhões de kwanzas, uma dívida pública acumulada desde 2012.

Segundo o secretário-geral do SINPES, Eduardo Alberto, a acta de entendimento assinada entre as partes estabelece que, a partir do mês de Março, o Ministério das Finanças vai começar a liquidar a dívida contraída aos professores e trabalhadores não-docentes.

“Vamos adiar ligeiramente a nossa greve, mas esperamos que se cumpra com o pagamento da dívida até o mês de Julho próximo, tendo em conta o número dos beneficiários, que rondam os três mil e 500 funcionários”, apelou.

A promessa é que a dívida seja paga de forma faseada, começando pela Oitava Região Académica.

Outra exigência desse acordo, é a aprovação, com urgência, do regulamento eleitoral para as instituições do ensino superior, um documento que deve ser aprovado pelo Conselho de Ministros até dia 30 de Abril.

De acordo com Eduardo Alberto, o sindicato vai esperar com paciência o cumprimento do acordo assinado.

Por outro lado, o secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugénio Silva, assegurou que o processo de levantamento e identificação dessa dívida tem tido o devido tratamento por parte da tutela ao longo desses anos, estando nesse momento em fase final a aprovação de um cronograma para o cumprimento dessa dívida.

Lembrou que o Ministério do Ensino Superior está a tentar cumprir a sua missão, oferecendo melhores condições aos seus funcionários e obter melhores resultados possíveis.

Numa altura em que ainda decorre o processo de ingresso para algumas instituições, sobretudo privadas, Eugénio Silva vaticinou a entrada de cerca de 50 mil novos estudantes ao subsistema do ensino superior.

Com mais de 15 cursos ministrados, o Instituto Superior Politécnico (ISP) Jean Piaget de Benguela acolhe, nesta sexta-feira (28), o acto oficial de abertura do ano académico 2020 no ensino superior, uma cerimónia a ser orientada pela titular da pasta, Maria do Rosário Bragança Sambo.