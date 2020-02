Provas de ingresso na saúde começam hoje no país

As provas de ingresso na Saúde começam hoje, quarta-feira, 26, em todo país, com a participação de 77.092 candidatos selecionados.

Com o concurso público de ingresso pretende-se preencher as sete mil vagas disponíveis nas carreiras profissionais da saúde e no regime geral em todo território nacional.

Estão disponíveis mil 242 vagas na carreira médica, duas mil 757 em enfermagem, mil 691 para técnicos de diagnóstico e terapeuta, bem como 779 ao apoio hospitalar e 531 ao regime geral.

Este será o segundo concurso promovido no sector da Saúde. O primeiro realizou-se em Dezembro de 2018, com cinco mil candidatos admitidos.

Angola conta com seis mil e 400 médicos para uma população de cerca de 28 milhões de habitantes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um médico para cada mil habitantes.

O MINSA avança, em nota de imprensa, que as provas vão decorrer até ao dia 28 do corrente mês, com duração de 2 horas e 30 minutos .