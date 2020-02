Show do Mês homenageia Filipe Zau e Mukenga

Os músicos angolanos Filipe Mukenga e Filipe Zau abrem, a 28 e 29 deste mês, em Luanda, a sétima temporada do projecto cultural Show do Mês.

Filipe Zau

Os artistas serão homenageados durante dois espectáculos em que vão interpretar os seus temas de maior sucesso, incluindo clássicos que nunca cantaram ao vivo.

Segundo o porta voz do Show do Mês, Nelson Cantos, as músicas serão interpretadas pelos músicos Jay Lourenzo, Bavy Jackson, Gari Sinedima e Mister Kim.

O promotor confirmou a participação especial de outros artistas que musicaram composições de Filipe Zau e Filipe Mukenga, sem precisar os respectivos nomes.

Esta será a terceira vez que Filipe Mukenga actua no âmbito do projecto Show do Mês e a primeira de Filipe Zau, artistas que já fizeram parcerias em vários projectos artísticos.

Além da dupla, a sétima temporada do projecto prevê a realização de outros 19 espectáculos, cujo cartaz ainda não foi anunciado.

De acordo com Nelson Cantos, uma das novidades esse ano será o regresso do Show Piô, projecto concebido em 2015, para “imortalizar” as canções infantis do país,

“Depois da realização de 2 Show Piô, um ano depois, vamos tentar fazer um festival completamente diferente dos anteriores, mas com o mesmo conceito”, adiantou.

Recorde-se que o projecto Show do Mês já levou para o palco vários artistas de renome em Angola e na lusofonia, entre os quais Carlos Burity, Waldemar Bastos, Eduardo Paim, Paulo Flores, Euclides da

Lomba, Gabriel Tchiema, Aline Frazão e Grace Évora.

Na última temporada (2019), actuaram no quadro do projecto, entre outros, “Bonga”, Dom Kikas e Os Kiezos, bem como foram homenageados os Irmãos Almeida e a cantora Nany.