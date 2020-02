Tribunal adia julgamento de advogado estagiário

O Tribunal Provincial de Benguela adiou hoje, sexta-feira, para o próximo dia 03 de Março, o julgamento do advogado estagiário Eugénio Marcolino, detido na última segunda-feira (24), nesta cidade, por suposto acto de desacato à autoridade, soube a Angop.

Segundo apurou a Angop, o advogado estagiário, que devia ser presente a tribunal nesta sexta-feira para julgamento sumário, não compareceu à sessão por alegada razão de saúde, justificada com a entrega pela defesa de um relatório médico.

O porta-voz da defesa, composta por um grupo de 50 advogados, José Ramon, afirmou que vão respeitar o pedido do ministério público endereçado ao tribunal, que orienta à realização de exames num hospital de referência para apurar a veracidade do estado do réu.

Eugénio Marcolino foi detido segunda-feira última (24), quando tentava interceder por uma constituinte detida por alegada agressão corporal contra uma rival, na 4ª esquadra da Polícia Nacional, e foi posto em liberdade na quarta-feira (26) sob termo de identidade e residência.

De acordo com a polícia, o advogado, ao chegar à esquadra, começou a fazer filmagens com o telemóvel, tendo desrespeitado as advertências dos agentes em serviço para parar.

Em acto contínuo, fundamenta, “houve troca de palavras”, que levaram à sua detenção.