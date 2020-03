900 milhões de pessoas confinadas em casa

A pandemia da Covid-19 obrigou 900 milhões de pessoas de 35 países a estarem confinadas em casa, noticiou hoje a agência France Presse, citando uma base de dados.

A maior parte das pessoas — cerca de 600 milhões de 22 países — está sujeita a confinamento obrigatório, como é o caso em Itália, o país europeu mais afetado pela covid-19 e que contabiliza 4.032 mortos, uma cifra superior à da China, onde começou a pandemia, em dezembro.

As restantes pessoas — 300 milhões de 13 países — estão sujeitas a recolher obrigatório, como é o caso da Bolívia, a quarentenas, como é no Irão, e a apelos não coercivos para não saírem de casa.

Em Portugal, onde vigora o estado de emergência até 02 de abril, o isolamento é obrigatório para doentes com covid-19 ou que estejam sob vigilância ativa.

A Suíça, apesar de ter excluído qualquer confinamento, por considerar que é uma “política de espetáculo”, proibiu a aglomeração de mais de cinco pessoas.

Defendendo a pertinência das medidas de confinamento, a Organização Mundial de Saúde assinala que a cidade chinesa de Wuhan, onde começou a pandemia, mas sem novas infeções desde quinta-feira, constitui uma esperança para o mundo.

Em Angola, o governo anunciou hoje os dois primeiros casos confirmados de contaminação no país. Segundo a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, trata-se de dois cidadãos nacionais que regressaram ao país nos dias 17 e 18 deste mês, provenientes de Portugal.

O governo angolano também decretou a partir das 00:00 horas de sexta-feira, dia 20, o encerramento das fronteiras aérea, marítima e terrestre.

Hoje partem dois aviões para Lisboa e Porto para trazerem de volta angolanos presos em Portugal que querem regressar ao país.

A partir de terça-feira, dia 24 de Março, as aulas no ensino geral e universitário serão suspensas por um período de 15 dias e prorrogáveis por igual período.

O governo, por via da ministra da Saúde, proibiu o aglomerado de mais de 50 pessoas em espaços confinados. Vários espectáculos por todo país foram adiados, assim como as Festas do Mar no Namibe.