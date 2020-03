Acidente causa 16 feridos na província do Bié

Dezasseis pessoas ficaram feridas em consequência de um acidente de viação, na noite de segunda-feira, na Estrada Nacional nº 140, no troço entre os municípios da N’harea e Andulo, a 130 quilómetros a Norte da cidade do Cuito, província do Bié.

O acidente deveu-se ao estoiro de um dos pneus que provocou o despiste e consequente capotamento da viatura ligeira em que viajavam as vítimas.

O automóvel, ao serviço de taxi, transportava também diversos produtos do campo e era proveniente da comuna da Gamba, município de Nhârea.

A administradora do Andulo, Celeste Adolfo, que visitou na manhã desta terça-feira (17) os feridos internados no Hospital local, entre elas cinco crianças, apelou aos automobilistas para o respeito do código de estrada.

O médico em serviço do Hospital daquela região, Januário Lopes, assegurou que os sinistrados estão fora de perigo.