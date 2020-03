Administração do Kilamba Kiaxi vai retomar demolições

Os trabalhos de demolição de estruturas de carácter provisório e definitivo, nos arredores dos prédios do Avó Kumbi (Golfe) e Vila Estoril (Nova Vida), no município do Kilamba Kiaxi, vão retomar a partir deste mês para manter a plano urbanístico destas zonas.

De acordo com director municipal da Fiscalização no Kilamba Kiaxi, Nelson Santos, estas estruturas estão a causar problemas no saneamento básico dos edifícios e na mobilidade.

Indicou que os moradores foram notificados e ouvidos, mas ninguém tem uma autorização da Administração Municipal para as construções que foram feitas de forma anárquica.

“Uns construíram cozinhas e outros residências para arrendar os apartamentos em que viviam”, esclareceu.

Recordou que este trabalho iniciou em 2019 com a demolição de alpendres e garagens.

Esta segunda fase vai abranger, principalmente, residências depois de um período de moratória dada aos proprietários para que se pudessem organizar e retirar os pertences.

Na altura das demolições das garagens, alguns moradores justificaram a construção dos mesmos locais pela falta de segurança na área para parquear as viaturas.

Em relação a esta questão Nelson Santos disse que vai trabalhar com os moradores para ver a melhor via.

Informou que a administração vai retirar também as construções de carácter provisória, construídas no bairro Cambamba I, próximo de uma vala que cria constrangimentos.

De acordo com o responsável da Fiscalização, os proprietários destas construções foram notificados para saírem voluntariamente, mas estão a resistir, levando a administração a fazer de forma compulsiva.

Apelou aos moradores a não fazerem construções de forma anárquica, mas a dirigirem-se à administração para a solicitação de autorização.