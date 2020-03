Advogados do país marcham para exigir respeitos dos seus direitos

Advogados efectivos e estagiários que exercem a actividade no país saíram hoje às ruas, para protestar contra a violação dos seus direitos no exercício da profissão.

De iniciativa do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Angola (OAA), a marcha decorreu sob lema: Advogado respeitado, Cidadão Valorizado. Não se faz Justiça sem advogado. Paz e Democracia”.

A manifestação de repúdio à violação dos direitos dos advogados acontece depois da detenção, no dia 24 de Fevereiro, na província de Benguela, do advogado estagiário Eugénio Marcolino, quando este tentava interceder a favor de uma sua constituinte, detida por alegada agressão corporal a uma outra cidadã.

O advogado estagiário foi detido pela Polícia Nacional por alegado “desacato à autoridade”.

Dois dias depois, Eugénio Marcolino, que estava detido na 4ª esquadra policial de Benguela, foi posto em Liberdade sob Termo de Identidade e Residência, aguardando por julgamento.

Em Luanda, capital do país, a marcha de repúdio iniciou-se no largo da Porto de Luanda e terminou no largo do Beleizão, na zona baixa de Luanda, capital do país.

Na província do Namibe, oitenta advogados efectivos e estagiários marcharam no município de Moçâmedes.

A marcha teve início no largo Espírito Santo e terminou junto à sede da Ordem dos Advogados.

No Bié, 60 advogados e advogados estagiários, inscritos no Conselho Provincial realizaram a marcha de repúdio aos actos de violação de seus direitos

A marcha partiu da sede provisória do Conselho Provincial, junto do Edifício da UNTA-Confederação Sindial, Rua Joaquim Kapango, passou pelas ruas Serpa Pinto, Silva Porto, Sagrada Esperança, Teófilo Braga, Mercado Municipal e culminou no mesmo local de partida.

No Huambo, a marcha contou com a participação de pelo menos 300 advogados, que percorreram várias artérias da cidade e terminou no Jardim da Cultura, onde foi lido manifesto de repúdio aos actos de violação dos direitos, prerrogativas e garantia do exercício da advocacia.

Em Luanda, uma declaração, lida pelo advogado Sérgio Raimundo, na presença de mais de uma centena desses profissionais, repudiou as violações sistemáticas dos direitos, prerrogativas e garantias do exercício da profissão.

Tais violações, segundo a declaração, contrariam as normas da Constituição da República de Angola e da Lei que regem a profissão.

“Só há administração da justiça com uma advocacia forte, independente e respeitada. Entendem que sem uma garantia do direito, ocorre uma desigualdade de forças, ameaçando o exercício da profissão e da administração da justiça no país, consagrado no artigo 193 da Lei Magna.

Na ocasião, o Bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, Luís Paulo Monteiro, em declarações à Angop, defendeu a necessidade de se elevar a cultura jurídica do cidadão em geral, em particular dos agentes da Polícia Nacional.

Marchas similares foram realizadas na Lunda Sul, Cunene e nas demais províncias do país.