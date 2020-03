Agente da polícia acusado de matar cidadão

Um jovem de 27 anos de idade foi morto acidentalmente hoje, quinta-feira, na província do Uíge, após ser atingido por um disparo de arma de fogo, presumivelmente efectuado por um agente da Polícia Nacional.

O incidente ocorreu no bairro Candombe Velho, periferia da cidade do Uíge, quando efectivos da Polícia Nacional foram chamados para acudir uma briga entre moradores, tendo um dos agentes feito um disparo que atingiu acidentalmente a vítima que se encontrava no interior do quintal de uma residência, soube a Angop.

A vítima ainda foi transportada para o Hospital Provincial do Uíge, onde acabou por falecer.

Em declarações à Angop, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional do Uíge, subinspector Xavier Matondo, disse que o agente acusado de ter feito o disparo e os cidadãos envolvidos na briga estão já detidos, para serem ouvidos em tribunal.