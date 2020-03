Angola interdita voos internacionais de e para o país

O Governo de Angola decidiu hoje suspender todos os voos internacionais de e para o país, como medida de prevenção ao novo coronavírus, apesar de o país não ter ainda nenhum caso registado.

Uma nota do Instituto Nacional de Aviação Civil refere que a medida começa a contar a partir das 00:00 de sexta-feira.

Esta medida vem alterar as que Angola tinha implementado, até terça-feira, no quadro da prevenção à doença Covid-19, interditando a entrada no país de passageiros provenientes da China, Irão, Coreia do Sul, Itália, França, Espanha e Portugal.

Angola ainda não registou nenhum caso da doença até à presente data.