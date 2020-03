Angola não é um país livre

O relatório sobre a liberdade e a democracia no mundo, apresentado ontem no Instituto Real de Relações Internacionais (Chatham House), em Londres, pelo diretor do programa sobre África da organização Freedom House, Jon Temin, classificou Angola (32 pontos) e Guiné Equatorial (6 pontos), como dois países lusófonos “não livres” .

O relatório que avalia o desempenho de 195 países em termos de defesa dos direitos políticos e liberdades civis, classifica Angola como um país “não livre”, apesar da evolução positiva de um ponto neste relatório de 2020 (relativo a 2019) e de oito pontos nos últimos três anos, entre 2016 e 2019.

O progresso em Angola no ano passado foi sobretudo devido à aprovação do novo Código Penal, que descriminalizou a homossexualidade e o aborto em certos casos, e passou a criminalizar a discriminação com base na orientação sexual, disse Jon Temin.

A Freedom House aponta que a dinâmica e os progressos registados após a mudança de liderança em 2017, abrandaram em 2019 e que “os resultados da agenda de reformas do Presidente João Lourenço, com ênfase na luta contra a corrupção, ainda não foram plenamente concretizados”.

Jon Temin afirmou que Angola precisa de recuperar o impulso reformador dos últimos dois anos.