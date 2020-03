Angola preocupada com situação em Portugal

O secretário de Estado da Saúde de Angola mostrou-se hoje preocupado com a situação de aumento de infeções com o surto de Covid-19 em Portugal e assegurou que as autoridades angolanas estão a monitorizar qualquer entrada suspeita no país.

“Os casos estão a aumentar, já estão acima de cem, nenhum óbito por enquanto, eles têm os seus problemas também, ninguém estava [preparado]para o Covid-19”, mas “estamos a acompanhar a evolução epidemiológica de Portugal, França, Espanha, todos os dias e no momento oportuno haverá um posicionamento”, disse Franco Mufinda.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, foram testados recentemente cinco casos suspeitos (dois cidadãos angolanos, um português, um luso-angolano e um francês) e os resultados foram negativos.

Franco Mufinda disse ainda que já saíram da reclusão 31 das 57 pessoas que estavam no centro de quarentena de Calumbo.

O governante angolano apelou a colaboração dos cidadãos, na denúncia de casos suspeitos, através do terminal telefónico 111, sobretudo os provenientes da Europa.

O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 245, mais 76 do que os contabilizados na sexta-feira, e os casos suspeitos são agora 2.271.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), dos 2.271 casos suspeitos, 281 aguardam resultado laboratorial.

Há ainda 4.592 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, menos do que no sábado (5.011).