Angola sem novos casos da Covid-19

Angola mantém os três casos positivos do novo Coronavírus (Covid-19) registados até domingo informou, esta terça-feira, em Luanda, a directora nacional de Saúde Pública do Ministério da Saúde, Helga Freitas.

Em conferência de imprensa, para actualizar a evolução epidemiológica sobre a pandemia em Angola, a responsável informou que os pacientes contaminados, todos angolanos com infecções “importadas” da Europa, estão estáveis e com sintomas leves.

Fez saber que as análises das 169 amostras, até então em processamento no laboratório de investigação de saúde, apresentaram resultados negativos.

Reiterou o apelo à população no sentido de manter a calma e a observar os métodos de prevenção, baseados na lavagem constantes das mãos com água e sabão ou desinfectação com álcool e uso de máscaras e luvas, e o evitar-se aglomeração populacional.

Segundo a responsável da saúde, os primeiros dois casos positivos do novo Coronavírus no país foram anunciados pelas autoridades no sábado (21) e o terceiro na segunda-feira (23), sendo os três provenientes de Portugal, país considerado de risco. .

Trata-se de três cidadãos nacionais que entraram em Angola nos dias 17 e 18 do corrente mês, vindos de Portugal.