Anselmo Ralph cancela venda física do disco “Momentos”

O músico angolano Anselmo Ralph anunciou, nesta terça-feira, o cancelamento das sessões de venda física e assinaturas de autógrafos do álbum “Momentos” marcadas para os dias 21 e 22 deste mês, na Praça da Independência e no Belas Shopping, em Luanda.

Para o efeito, o artista afirmou que será feito apenas em formato digital, através do aplicativo Kisom, numa parceria com a operadora Unitel, no dia 20 deste mês.

A mudança de estratégia para o lançamento do novo disco, de acordo com o artista, surge na sequência da necessidade de adopção das medidas preventivas em torno do surto do novo coronavírus (Covid-19).

“Ciente da responsabilidade, embora não tenha o país registado qualquer caso positivo, o artista não pensou duas vezes em identificar uma estratégia segura e acessível com o poder de garantir igualmente aos fãs o acesso ao seu 7º trabalho discográfico”, lê-se no comunicado enviada à ANGOP.

No comunicado o músico adianta que, neste momento, a prevenção é a melhor aposta.

“Este é um acto de amor e carinho que cada um de nós deve ter por si e pelo próximo. Evitemos aglomerações e acatemos as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde. Tenho fé que rapidamente viveremos um novo cenário mundial”, referenciou o cantor.

Trata-se de um CD com 15 músicas, incluindo um “bonus track”, gravada, especialmente, para a plataforma digital “kisom”.

Neste novo trabalho, o músico volta a trazer os seus géneros de eleição: kizomba, R&B e Soul music, mas experimenta outras sonoridades.

O trabalho começou a ser gravado em meados de 2019, apesar de algumas canções terem mais de um ano.

Anselmo Ralph tem vários trabalhos publicados no mercado, que lhe valeram prémios a nível nacional e internacional.

Em 1995, integrou o grupo NGB (New Generation Band), com quem gravou o primeiro CD.

Em Janeiro de 2006, lançou o primeiro álbum a solo, intitulado “Histórias de Amor”.

No mesmo ano foi nomeado pela cadeia televisiva Channel O, da África do Sul, como “Melhor Cantor de R&B”, e para os MTV Europe Music Awards 2006, na categoria de “Melhor Artista Africano”.

Depois do sucesso do primeiro álbum “Histórias de Amor”, lançou o segundo “As Últimas Histórias de Amor”, que rapidamente se tornou sucesso.

Com este segundo trabalho, Anselmo Ralph recebeu o prémio de “Melhor Voz Masculina” e o prémio do “Top Rádio Luanda” como o músico mais votado do ano.

Em 2008, assinou contrato de três álbuns com a produtora LS. Produções.

Em 2009, lançou o seu terceiro álbum “O Cupido (Duplo CD e DVD)”, que vendeu 40 mil cópias ao fim de quatro meses.

Em 2011, lançou um Maxi Single do álbum “A Dor Do Cupido”, que em apenas dois dias vendeu 42 mil cópias.

O artista bateu, assim, mais um recorde na sua carreira, conseguindo mais de 1 milhão de plays no vídeo da música “Não Me Toca”.