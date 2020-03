Apelo do FMI e Banco Mundial demonstra gravidade de África – Moody’s

A agência de ‘rating’ Moody’s considerou hoje que o apelo do FMI e do Banco Mundial para um perdão dos juros da dívida aos países mais pobres mostra a urgência de garantir verbas contra a pandemia de covid-19.

“O comunicado da Comissão Económica para África das Nações Unidas e o subsequente apelo do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial enfatiza a urgência de explorar opções para criar a muito necessária flexibilidade orçamental para os governos africanos e reduzir as pressões imediatas de financiamento”, lê-se numa nota sobre o impacto do novo coronavírus nos países africanos.

Os analistas alertam que a situação “mostra a gravidade do impacto financeiro e macroeconómico do choque global trazido pelo novo coronavírus, que já está a ser infligido aos países africanos, e as pressões exercidas sobre os pagamentos da dívida no setor privado, que são incorporadas” nas análises de ‘rating’.