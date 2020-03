Atraso de verbas inviabiliza obras da centralidade de Ndalatando

Os atrasos na disponibilização de verbas por parte do Ministério do Urbanismo, Ordenamento do Território e Habitação estão a condicionar o andamento normal das obras de construção da futura centralidade de Ndalatando, província do Cuanza Norte, informou hoje o fiscal da obra, Tiago Nhanga.

Tiago Nhanga, que falava à imprensa, no termo da visita que um grupo de deputados da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional efectuou às obras da centralidade, afirmou que a situação está a criar embaraços para a conclusão da primeira fase do projecto que compreende construção de 212 apartamentos de tipo T-3, lojas e outros serviços.

Explicou que as obras a cargo da empresa “Jonce” tiveram inicio em Março de 2018 e paralisaram em Junho de 2019, por falta de pagamentos, originado o despedimento de 121 trabalhadores dos 151 que asseguravam os trabalhos.

Segundo o responsável, as obras encontram-se a 23 por cento da execução física, estando já executadas as bases e pilares de sustentação de 14 edifícios que aguardam pelos trabalhos de alvenarias.

O projecto contempla a construção de 11 edifícios do tipo A com 176 apartamentos e 11 do tipo B com 36 apartamentos, totalizando 212 moradias.

Disse que o valor do contrato inicial da obra é de seis mil milhões e 500 milhões de kwanzas, dos quais o empreiteiro recebeu até ao momento, dois mil milhões e reclama o pagamento de dois mil milhões e 412 mil para a retoma dos trabalhos.

Aclarou ainda que fruto das sucessivas desvalorizações do Kwanza, o empreiteiro tem vindo a reclamar um reajustamento do contrato à actual taxa de cambio, propondo como novo orçamento o valor de oito mil milhões.

Instado pela à Angop, a pronunciar-se sobre o facto, o director do Gabinete Provincial do Cuanza Norte de Infra-estruturas e Serviços Técnicos, Pinde Zacarias Dongala, disse que cabe ao Ministério do Urbanismo, Ordenamento do Território e Habitação, enquanto entidade contratante, pronunciar-se sobre tais alegações.

Referiu que o governo província faz apenas o acompanhamento das obras, enquanto gestor do território onde está a ser erguida a centralidade e o Ministério do Urbanismo, Ordenamento do Território e Habitação, na qualidade de entidade contratante, se responsabiliza pela execução financeira das mesmas.

A centralidade de Ndalatando, após a sua conclusão, irá comportar um total de quatro mil apartamentos, a serem construídos em diferentes fases.