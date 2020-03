BAI já concedeu 26 mil milhões kwanzas no âmbito do PAC

Vinte e seis mil milhões de Kwanzas é o valor concedido pelo Banco Angolano de Investimento (BAI) a seis empresários, a nível do país, no âmbito do âmbito do Programa de Apoio ao Crédito (PAC), lançado em 2019 pelo Governo.

A informação é do administrador Executivo para a Área Comercial do Banco BAI, José Castilho. O gestor afirmou, nessa segunda feira, num workshop de esclarecimentos dirigido aos empresários e à opinião pública, sobre as regras de adesão à linha de financiamento disponibilizado pelo banco.

José Castilho disse que, dos 40 mil milhões de Kwanzas disponibilizados desde 2019 o ano passado pelo BAI para o apoio à produção nacional, a sua intituição já desembolsou 26 mil milhões.

A nível do país, o BAI já recebeu cerca de 30 processos para o acesso à linha de financiamento que se encontram em estudo para o seu devido financiamento.

Na ocasião, o director do Gabinete de Desenvolvimento Económico Integrado da província do Cuando Cubango, Roberto Biwango, disse que o governo local vai criar, este ano, um centro integrado de formação de negócios e investimentos, com intuito de aprimorar o desenvolvimento socioeconómico da região.

Afirmou que o governo está a trabalhar com do banco BAI para a instalação de correspondentes bancários em nove municípios da província, com realce para aqueles que não possuem nenhuma dependência.

O centro ajudará a direccionar e fazer crescer economicamente os empresários, investidores, produtores e comerciantes da província do Cuando Cubango.

Para aderir ao crédito, disse o responsável, o empresário tem de ser cliente do banco BAI, ter domínio do negócio que pretende efectuar, apresentar o curriculum vitae das pessoas que irão gerir o projecto, estudo de viabilidade e uma garantia real (imóvel passível de hipoteca).

Para que se atinja a taxa de sucesso preconizada, o Banco Africano de Investimentos trabalha com a empresa de consultoria Agro-promotora, que está encarregue no acompanhamento de técnicos aos agricultores, antes e durante o crédito que auxilia entre os 9 e 14 anos e uma taxa de juros de 7,5 por cento.

O montante mínimo a ser disponibilizado pelo banco BAI, para cada empresário nacional do sector produtivo, é de 35 milhões de Kwanzas.

A linha de financiamento é resultado do memorando de implementação do programa rubricado entre o Ministério da Economia e Planeamento, Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), Fundo de Garantia de Crédito e oito bancos comerciais de direito angolano, dentre os quais o BAI.

Para as empresas e cooperativas interessadas, o BAI definiu um formulário de pré-candidaturas e vários documentos que devem acompanhar o formulário, sendo que todas as candidaturas devem respeitar as condições de acesso definidas pelo PAC e os avisos n.º 4 e 7 do BNA, que estabelecem os montantes, prazo, taxas e níveis de capital próprio e a respectiva de produtos.

O Programa de Apoio ao Crédito (PAC) foi aprovado por Decreto Presidencial n.º 159/19 de 17 de Maio e os avisos n.º 4 e 7 de 3 de Abril do Banco Nacional de Angola (BNA), estão inseridos no Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), instrumento de coordenação e parceria entre o Executivo e o sector empresarial.

Este instrumento de coordenação e parceria entre o Executivo e o sector empresarial tem como objectivo acelerar as iniciativas privadas capazes de permitir no curto, médio e longo prazo, aumentar a produção nacional, diversificar as exportações e substituir as importações.

Estas iniciativas do Executivo visam estimular o acesso ao crédito dos produtores nacionais que queiram produzir os 54 produtos da cesta básica, no âmbito do PAC, ou os 17 bens no âmbito dos avisos n.º 4 e 7 do BNA.

Até ao momento foram esclarecidos apenas os candidatos das províncias de Luanda, Cuanza-Sul, Benguela, Huambo, Namibe e agora do Cuando Cubango.

O BAI encontra-se presente em todo território nacional com 155 pontos de atendimento entre agências e centros de atendimento de Empresas, contando com a colaboração de aproximadamente dois mil funcionários.