Bayern vence e vai à semi da Copa da Alemanha

O Bayern de Munique, atual campeão da Copa da Alemanha, se classificou para as semifinais desta edição ao vencer o Schalke por 1 a 0 em Gelsenkirchen, nesta terça-feira.

O médio Joshua Kimmich foi o autor do único golo do jogo, uma bomba de frente para o golo após um escanteio cobrado pelo brasileiro Philippe Coutinho, aos 40 minutos.

Líder da Bundesliga, com três pontos à frente do RB Leipzig, e com um pé nas quartas de final da Liga dos Campeões (depois de vencer por 3 a 0 o Chelsea fora de casa no jogo de ida das oitavas), o Bayern mantém suas chances de conquistar a tríplice coroa nesta temporada.

Algo que parecia impensável no início da temporada, quando a equipe da Baviera acumulou uma série de maus resultados que levaram a diretoria a demitir o técnico Niko Kovac no início de novembro e substituí-lo por Hansi Flick.

Com o triunfo desta terça, o Bayern soma 14 jogos consecutivos sem perder, com 13 vitórias e um empate.

O clube da Baviera não perde desde a sua visita ao Borussia Mönchengladbach no dia 7 de dezembro do ano passado (2-1).

A boa sequência de resultados também coincide com o momento em que o campeão alemão tem desfalques significativos devido a lesões, como a de seu artilheiro polonês Robert Lewandowski, do francês Kingsley Coman e de seu compatriota Lucas Hernandez.

Coutinho, que não costuma ser escalado por Flick, fez um bom jogo, e foi um dos destaques na armação das jogadas.

O início do jogo foi equilibrado e o Schalke ficou perto de abrir o placar em uma jogada em que Guido Burgstaller acertou o travessão, aos 12 minutos, e minutos depois ele marcou, mas o árbitro anulou, marcando o impedimento (20).

Mas com o passar dos minutos o Bayern impôs o jogo que lhe permitiu marcar nove gols nos últimos dois jogos fora de casa (3-0 sobre o Chelsea e 6 a 0 em cima do Hoffenheim), com grandes atuações de Thiago Alcântara, jogador que Flick passou a utilizar como o eixo em torno do qual todo o futebol do Bayern gira.