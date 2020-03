O empresário e general na reforma, Bento dos Santos Kangamba, disse ontem em entrevista à Voz da América (VOA), ter sido humilhado e garante que vai saldar a dívida.

Bento Kangamba disse que foi extrema humilhação ao ser detido no sábado sob justificação que estava a fugir do país para a Namíbia.

Entrevista exclusiva à VOA, depois de ter sido posto em liberdade sob termo de identidade e residência, Bento kangamba afirma não ser qualquer pessoa para que dois indíviduos liguem para a Procuradoria-Geral da República e dizer que está a fugir do país e garante que a dívida será paga.

O general Bento dos Santos ‘Kangamba’ foi detido junto à fronteira com a Namíbia por suspeita de “burla por defraudação” e fuga, anunciou no sábado a Procuradoria -Geral da República (PGR) de Angola.

Durante a entrevista, Bento kangamba, avançou ainda à VOA que já existe um acordo formalizado entre as partes e que remanescente da dívida, 3 milhões de dólares, será paga dentro em breve.

Em causa, está um processo movido por Bruno Geraldine e Teresa Geraldine que emprestaram a Bento Kangamba em 2017, 15 milhões de euros.

No ano passado com o atraso do general em pagar a última tranche deste empréstimo, o casal levou Kangamba ao tribunal que ordenou em Novembro o arresto de algum dos prédios rústicos e carros do general.

Na sexta-feira passada a DNIAP intimou Kangamba para se apresentar na Procuradoria-Geral da República, no próximo dia 5 de Março, mas Kangamba teria sido detido no sábado alegadamente por tentar fugir do país para vizinha Namíbia.