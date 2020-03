BNA assegura a economia e a moeda nacional

O Banco Nacional de Angola (BNA) é a instituição voltada para fazer prevalecer e perseverar a economia e a moeda nacional com qualidade adequado para os mercados, reafirmou em Cabinda, o vice-governador do Banco Nacional de Angola, Manuel Tiago Dias.

De 27 a 28 do corrente mês, o BNA realizou em Cabinda, o V encontro nacional de tesouraria, onde especialistas do BNA e de técnicos bancários de Portugal, Moçambique e de São Tomé e Príncipe, concluíram que a instituição bancária angolana (BNA) está apostada cada vez mais, na expansão sectorial.

No comunicado saído do encontro, os participantes reconheceram que o BNA com a abertura de delegações regionais na províncias do país permite uma abrangência aceitável para potenciar bancos comerciais no levantamento de notas de maior valor facial que tem resultado nos expressos que desequilibra denominações em circulação.

Para o vice-governador do BNA, Manuel Tiago Dias, o encontro serviu para partilhar diversas experiências quer seja dos lados dos bancos centrais ou das diversas empresas, muitas das quais já se tornaram parceiras quer do BNA, dos bancos comerciais, uma vez que, têm contribuído grandemente para o desempenho duma das principais funções que tem a ver com a gestão do meio circulante.

Referiu ainda que o numerário continua a ser não só em Angola, mas em outros países mais avançados, como principal instrumento de pagamento na economia e por razões conhecidas por todos, têm a ver com a literacia financeira e também os níveis de bancarização que ainda não são dos melhores, tudo isso faz com que, os agentes económicos recorrem ao pagamento ao numerário na realização das suas transações.

Apontou como desafio nos próximos tempos, a introdução da nova família do kwanza pelo facto contar com um novo substrato que é o numerário, e cujas vantagens foram bastante debatidas durante o encontro.

“Este desafio leva-nos a uma melhor comunicação com o público e vai exigir dos diversas intervenientes, ajustamentos nos equipamentos que servem para o saneamento do meio circulante”, disse.

Temas como, o “ impacto da iniciativa da promoção do uso e circulação das moedas e notas”, “recomendações para notas de polímero”, “ regulação e monitorização dos processos de tesouraria”, “a ética nas tesouraria”, “ Indicadores da contrafação série 2012 e características de segurança da série 2020” e a “contrafação/falsificação do meio circulante, dominaram as discussões no V encontro Nacional do BNA sobre tesouraria que a cidade de Cabinda acolheu de 27 a 28 do corrente mês.