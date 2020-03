BNI suspende obrigação de pagamento de crédito por dois meses

Os clientes particulares do Banco de Negócios Internacional (BNI) com prestações de crédito vincendas vão beneficiar de uma moratória no pagamento das tranches relativas aos meses de Março e Abril deste ano.

Nestes dois meses (Março e Abril) fica suspenso o pagamento do capital e dos juros das prestações de crédito correspondentes, de acordo com uma nota daquela instituição bancária a que Angop teve acesso.

O documento refere que a campanha abrange os clientes particulares com crédito em situação regular e entra em vigor a partir do dia 29 de Março deste ano.

De acordo com a Administração do BNI, estas medidas surgem “tendo em conta a situação que o país está a viver, provocada pela pandemia Covid-19, que tem obrigado a um esforço suplementar para as famílias na aquisição de bens alimentares e medicamentos.

Apostado em contribuir para minimizar o impacto desta situação, o Banco BNI aprovou estas medidas de forma pró-activa, segundo a nota.

Caixa Angola à porta fechada

O Banco Caixa Angola, desde terça-feira, 24 de Março, que optou por atender os clientes à porta fechada, um período de 15 dias, para redução do contágio do coronavírus (Covid-19).

No quadro das medidas de prevenção, a referida instituição bancária aconselha os clientes a dirigirem-se às agências ou centros de empresa apenas se for “absolutamente” necessário.

Desta feita, a direcção do banco aconselha a utilização dos canais digitais, como internet banking, a APP Caixa Angola, multicaixas e outras ferramentas.

Avisa que as agências realizarão o atendimento de visitas não agendadas, devendo a espera ser realizada no exterior das instalações, observando-se uma distância de um metro entre os utentes.

O Banco Nacional de Angola (BNA), de igual modo, trabalha com uma equipa restrita de trabalhadores, tendo criado um endereço electrónico único para recepção de correspondência que é: bnacorrespondencia@bna.ao

A correspondência que, pela sua natureza, tenha forçosamente de ser em formato de papel, deverá ser exclusivamente entregue na Porta 17 do edifício principal do Banco Central, de acordo com a nota a que Angop teve acesso.