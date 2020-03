Bolsa para mulheres “Unitel” com 60% de aproveitamento

Mais de 60% das estudantes da 1ª edição do programa de bolsas de estudo da UNITEL, ?Mulheres Para o Futuro?, tiveram aproveitamento positivo no ano lectivo 2019.

De acordo com uma nota de imprensa que a Angop teve hoje acesso, das 50 bolseiras seleccionadas, 31 vão manter a bolsa durante o ano lectivo 2020, de acordo ao regulamento do programa.

Deste grupo, quatro bolseiras foram aprovadas com nota igual ou superior a 17 valores, nas áreas de informática, informática de telecomunicação, mecatrónica e electrónica de telecomunicações.

Este ano, a título excepcional e usando as competências a si alocadas, a instituição estendeu a continuidade da bolsa a oito estudantes que obtiveram médias finais entre 13,9 e 13, fruto do desempenho e melhoria dos resultados ao longo do ano.

No final do ano lectivo 2020, estas bolseiras terão que obter médias finais de no mínimo 14 valores para manterem as bolsas.

A nota dá conta que 19 estudantes perderam a bolsa por apresentarem notas inferiores a 13 valores.

As finalistas Alda Marlene Muatchianga e Marina da Silva António, estudantes do 4º ano dos cursos de Informática e Ciências da Computação, respectivamente, no Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola, concluíram o ano com 16 valores e foram convidadas pela UNITEL a integrar o TOP STUDENTS, um programa de estágio desenvolvido pela empresa desde 2012, a que estão aptos os melhores estudantes universitários do país, durante seis meses e se tiverem um aproveitamento de 75% ou acima, receberão um contrato de trabalho.

O programa “Mulheres para o Futuro” foi lançado pela UNITEL em Novembro de 2018, e disponibiliza 50 bolsas anuais para mulheres entre os 18 e os 25 anos nas áreas das Telecomunicações e Tecnologias de Informação. A 50 estudantes seleccionadas para a edição 2020 do programa serão anunciadas em Abril.