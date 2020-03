COVID-19: Angola com mais de 100 testes negativos

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, informou nesta sexta-feira, que Angola já realizou 150 testes do Covid-19, desde o início da pandemia em Dezembro de 2019, em Wuhan, China, os quais deram negativos.

A governante fez esta afirmação, em conferência de imprensa, que visou desmentir rumores postos a circular nas redes sociais e do canal televisivo português SIC de que tinha se registado o primeiro caso de covid-19 no país.



“Essa pandemia é um desafio para económica mundial e conseguiu mostrar que ninguém está a 100 porcento preparado e depende muito da evolução da pandemia de cada país, mormente sobre as medidas de contingências que estão disponíveis. O Covid-19 desafiou as grandes economias do mundo como os EUA, China e outras”, asseverou.



Apelou à população a manter-se serena e com cabeça fria se eventualmente houver um caso de Covid-19, pois deve-se obedecer às medidas e os planos de contingências que estão a ser divulgadas.