COVID-19: BPC garante salários durante a quarentena

O Banco de Poupança e Crédito (BPC) garantiu estarem assegurados os pagamentos de salários, recepção de ordens de saque e execução de serviços de caixa do tesouro nacional, enquanto prevalecerem as restrições nos serviços públicos e/ou administrativo.

A garantia surge na sequência das medidas adoptadas pelo Governo, de, entre outras, evitar-se aglomerados com mais de 50 pessoas, muito notório em eventos desportivos e culturais, visando a prevenção contra a pandemia, que afecta vários países no mundo.

Em comunicado, o BPC salienta que vai encerrar algumas agências que não reúnem condições de segurança, assegurando, essencialmente, o pagamento de salários e, de forma prioritária, os serviços de emissão de cartões multicaixa e internet banking (PBC Net).

Vai continuar a receber igualmente ordens de saque, executar os serviços de caixa do tesouro nacional, bem como assegurar as transferências domésticas e internacionais, incluindo créditos documentários, emissão e carregamento de cartões visa e outros serviços essenciais.

Com vista a prevenir o contágio do novo Coronavírus (Covid-19), o Banco de Poupança e Crédito (BPC) restringe o acesso de clientes nas suas agências, para evitar a aglomeração de pessoas no interior dos balcões, sendo que só em caso de absoluta necessidade os clientes devem ir as agências.

Os clientes devem privilegiar o uso dos meios de pagamento digitais pelos canais multicaixa (Multicaixa Express, BPC-NET, nas transacções domésticas de pagamento de bens e serviços, carregamentos de telefones e consulta de saldos, entre outras disponíveis nestas plataformas.

A adesão ao multicaixa Express, um aplicativo para os smartphones é outra alternativa a ser utilizada, para se evitar o contágio por este vírus, o que não inibe os cidadãos de contactar o BPC ou o gestor da sua conta, para tratar de assuntos de interesse particular.

Unitel

Pelos mesmos motivos, a Unitel também aconselha os utilizadores a efectuarem carregamentos de saldo em canais digitais, como multicaixas, multicaixa express e internet Banking, para prevenir o contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19), que já infectou três angolanos.

De acordo com uma nota desta instituição, a que a Angop teve hoje acesso, no âmbito das medidas de prevenção sobre o Coronavírus em vigor no país, a empresa adoptou novas regras de atendimento ao público.

Pois, para evitar o aglomerado de pessoas no interior das Lojas, o serviço será feito em função da disponibilidade do balcão (agora com menos assistentes/balconistas) e de forma faseada, obedecendo o limite de distância de 1 metro entre Clientes e atendedores.

Outra opção é a utilização do serviço de Apoio ao Cliente n.º 19192 e do aplicativo APP UNITEL (disponível na AppStore ou Play Store), gratuitos e operacionais 24 horas/dia, para a activação e desactivação de tarifários e serviços como Planos Boss e de Internet, Net ao Dia, Fala Tudo, 10 Amigos e o Adianta Só.

Segundo o comunicado da operadora de telefonia, os clientes podem também pedir esclarecimentos sobre serviços de Dados e Internet, Pin e Puk, Equipamentos, Preços de Produtos e Serviços, Saldo e Recargas, Bónus e Carregamentos, Campanhas e Promoções.