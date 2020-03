Covid-19: Cidadãos sul-africanos tentam escapar da quarentena

As autoridades sanitárias da província da Lunda Norte colocaram na sexta-feira dois cidadãos sul-africanos(provenientes do seu país) em quarenta domiciliar, depois de escaparem das equipas de vigilância no Aeroporto 4 de Fevereiro, em Luanda.

Depois de os cidadãos escaparem das autoridades sanitárias destacadas no aeroporto 4 de Fevereiro, a comissão multissectorial local foi alertada da vinda dos mesmos à província, a bordo da companhia de bandeira TAAG, o que levou a tomar todas as providências necessárias para colocá-los em quarentena.



De acordo com o director do gabinete provincial da Saúde na Lunda Norte, Gimi Nhunga, os cidadãos em causa foram submetidos a testes no aeroporto do Kamaquenzo, no Dundo, e não apresentam, por enquanto, nenhum sintoma.



Assegurou que os cidadãos estão “bem” identificados e em caso de tentarem “furar” a quarentena serão localizados e responsabilizados, uma vez que vêm de um país, tal como Angola, com casos positivos.



Por seu turno, o comandante provincial da Policia Nacional na Lunda Norte, Alfredo Quintino “Nilo”, confirmou o encerramento das fronteiras com a República Democrática do Congo (RDC), no âmbito das medidas preventivas.



A Lunda Norte partilha com a RDC duas delimitações de fronteira, a Norte e a Leste, com uma extensão de 770 quilómetros, sendo 650 por terra e 120 fluviais.