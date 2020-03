COVID-19: Ensino superior suspenso por 15 dias

As aulas no ensino superior, em Angola, nas instituições públicas, privadas e público-privadas, estarão suspensas, a partir do dia 24 deste mês (terça-feira), por um período de 15 dias, face ao novo Coronavírus (Covid-19).

A medida resulta de uma directiva do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, tornada pública hoje, em Luanda, como forma de prevenir a pandemia entre os angolanos, numa altura em que se propaga pelo mundo.

Num comunicado a que a Angop teve acesso hoje, o Ministério refere que a interrupção é uma orientação do Executivo Angolano, que alargou a medida para as instituições do subsistema de educação pré-escolar e ensino geral.

De igual modo, reforça uma outra nota do Ministério da Edução, também divulgada nesta quinta-feira à imprensa, estão suspensas as actividades lectivas no ensino secundário; técnico profissional; secundário pedagógico; e da educação de adultos.

“Durante este período, que poderá ser prorrogado por mais uma quinzena, os estudantes devem realizar trabalhos académicos determinados pelas instituições de ensino superior”, indicam os respectivos documentos, referindo-se a tarefas/trabalhos para casa.

Angola, não registou, até à data, nenhum caso de Covid-19, apesar de alguns suspeitos, de várias nacionalidades, testados negativos, num total de 150 rastreados.