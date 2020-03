COVID- 19: Governo lamenta falta de solidariedade da Rede Hoteleira IU

A comissão multissectorial para a prevenção e combate ao COVID-19 lamentou, nesta terça-feira, a recusa da rede hoteleira IU em colaborar no processo de alojamento dos cidadãos submetidos a quarentena.

Numa nota de imprensa a que a ANGOP teve acesso, a comissão avança que, mesmo a título remuneratório e dispondo de instalações praticamente devolutas e algumas das quais sem quaisquer hóspedes, a referida rede hoteleira não se mostrou disponível para ajudar no processo de prevenção e combate contra o COVID-19.

A comissão agradece, no entanto, as manifestações de solidariedade de entidades da sociedade civil, empresários, igrejas, bancos, empresas do ramo comercial, industrial e agropecuário e associações pelo contributo material, financeiro, logístico, associando-se, deste modo, ao esforço do Governo no combate à pandemia do COVID-19.

Apela à sociedade civil para se engajar no combate contra o COVID-19, acatando as instruções das autoridades sanitárias e as orientações do Executivo, unindo-se numa forte corrente de solidariedade neste momento difícil para o país.

Angola tem, até a presente data, o registo de três casos positivos de pacientes provenientes de Portugal.