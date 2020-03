Covid-19: GPL cria centros de acolhimento provisórios para vulneráveis

O governo provincial de Luanda (GPL) vai criar, em função da pandemia Coronavírus (Covid-19), centros de acolhimento provisórios para albergar crianças, adolescentes, jovens e adultos, que vivem na rua.

Para a criação dos espaços, o governador de Luanda, Sérgio Luther Rescova, orientou neste domingo, os administradores municipais para identificarem de imediato lugares nas suas municipalidades.

Em declarações à imprensa, no final de um encontro no salão nobre do GPL, para o reforço das estratégias de prevenção na urbe Luandense, em função dos dois casos positivos do COVID 19, na capital do país, o governador disse que para além da atenção preventiva, os mesmos vão receber apoio alimentar.

Precisou que os administradores foram também orientados para identificarem espaços que possam vir a ser usados para questões de emergência no quadro da Covid-19.

Para o efeito, o governador sublinhou que gostaria de contar com a colaboração da sociedade, na sensibilização dos vulneráveis para acatarem as medidas que serão tomadas pelas autoridades da província de Luanda.

Fez saber por outro lado, que serão restringidas as visitas nos lares de acolhimento de crianças e idosos, existentes, no sentido de se evitar situações de contágio.