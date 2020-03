Covid-19: Mais de 100 angolanos oriundos da RDCongo em quarentena

Cento e trinta e nove cidadãos angolanos, oriundos da República Democrática do Congo (RDC), foram colocados em quarentena, nas últimas 24 horas, no município de Maquela do Zombo, província do Uíge, no âmbito das medidas contenção do risco de contágio da Covid-19.

Segundo o director municipal da Saúde de Maquela do Zombo, Rui Avelino, os referidos cidadãos regressaram da RDC, onde participaram recentemente numa missão religiosa da igreja Kimbanguista.

O responsável disse que os mesmos entraram a partir da fronteira de Kimbata e encontram-se no centro de quarentena criado pelas autoridades sanitárias do município.

Entretanto, na cidade do Uíge e na centralidade do Quilomosso, a Polícia Nacional iniciou, no domingo, uma campanha de sensibilização da população a evitar sair de casa como medida que visa a contenção do risco de contágio da Covid-19.

Com um megafone em mão, os agentes da polícia estão a percorrer todas as ruas da centralidade e da cidade do Uíge, alertando a população a não sair de casa.