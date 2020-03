COVID-19: Saúde define 11 pontos para rastreio de casos suspeitos

A distribuição de equipas avançadas de vigilância epidemiológica em 11 pontos de acesso à província da Huíla constitui uma das estratégias traçadas pela direcção provincial da saúde para prevenção do Coronavírus(Covid-19), com efeito imediato.

A informação foi prestada, hoje, quinta-feira, à imprensa, pela directora do gabinete provincial da saúde na Huíla, Luciana Guimarães, afirmando tratar-se do aeroporto internacional da Mukanka, pontos de acesso de autocarros na ligação com outras províncias e estações de caminhos-de-ferro.

Realçou que nestes lugares os técnicos tem a missão de fazer a triagem a todas as pessoas que entram para o território huilano, seja por via terrestre, ferroviária ou aérea.

“Nós estamos a utilizar termómetros a laser para medir, a um metro de distância, como orienta a Organização Mundial da Saúde, a temperatura corporal do cidadão, para detectar a febre, um dos principais indicadores da doença”, elucidou.

Realçou que, além desta medida, e como a situação epidemiológica não tem dado mostras de estar abrandar significativamente, estão a expandir e reforçar as condições dos serviços para os 14 municípios, com particular realce para os pontos de fronteiras, sobretudo, na região dos Gambos, por ser a principal porta de entrada a partir da fronteita sul, com a Namíbia.

Informou que outros pontos foram colocados nos municípios de Quilengues, Lubango, Humpata, Matala, Chipindo e Cuvango.

Avançou que em todas as unidades sanitárias dos municípios têm técnicos treinados para avaliar o caso e, se for uma situação de perigo, o paciente é encaminhado para unidade de referência final, o Hospital Centra do Lubango.

Fez saber que na unidade hopsitalar do Lubango estão criadas as mínimas condições, como áreas de cuidados intensivos com oxigénio e centro de hemodiálise, pois uma das complicações frequentes dos pacientes com Covid-19 é a insuficiência renal.

Sem avançar quantidades, fez saber que a Direcção Nacional de Saúde Pública está a distribuir às províncias kits de diagnóstico e havendo uma situação de emergência, as amostras são levada a Luanda.

Entretanto, para alertar um maior número de pessoas sobre a forma de prevenção da doença, a directora do gabinete provincial da saúde na Huíla anunciou a criação de uma equipa multi-sectorial constituída pela saúde, educação, desportos, acção social, igrejas entre outro membros da sociedade no sentido de levarem a cabo acções de sensibilização.