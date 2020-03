Deputados adiam plenária para prevenir Covid-19

A sexta Reunião Plenária da Assembleia Nacional (AN), inicialmente prevista para hoje, quarta-feira, em Luanda, foi adiada “sine-die”, em função das medidas preventivas da pandemia do Covid-19.

A informação foi prestada pelo porta-voz do Parlamento, Raul Lima, no final da conferência dos presidentes dos grupos parlamentares, que decidiu pelo adiamento da reunião em data a ser anunciada oportunamente.

Informou que as comissões de trabalho especializadas vão continuar a trabalhar normalmente.

“Apenas houve o adiamento desta reunião, tendo em conta as medidas que estão a ser tomadas no âmbito da pandemia do Covid-19”, explicou.

O presidente do grupo parlamentar do MPLA, Américo Cuononoca, considerou prudente e oportuna tal medida, em obediência às orientações da Comissão Interministerial criada pelo Executivo, que proibiu, entre outros, a concentração de mais de 100 pessoas, sobretudo em lugares fechados.

Em função disso, indicou que a AN não teve alternativa, senão adiar a Reunião Plenária Ordinária da 3.ª Sessão Legislativa da IV Legislatura.

“Esta doença é abrangente a todo o mundo e, por esta razão, todas as medidas são necessárias para se conter esse vírus”, observou.

A Unita, maior partido na oposição, também encara com naturalidade o adiamento da 6.ª Reunião Plenária.

“Foi com naturalidade que acolhemos a informação do adiamento da sessão plenária do dia 18. Entendemos ser uma medida prudente que corresponde aos esforços globais de prevenção e combate a esta pandemia”, expressou Liberty Chiaka.

Fez saber que o grupo parlamentar do seu partido submeteu à AN um requerimento para um debate de urgência sobre os impactos económicos, sociais e culturais do Covid-19 no país.

Instado se o cenário não iria comprometer o processo para a realização das eleições autárquicas no país, Liberty Chiaka ressaltou que, nessa altura, a primeira preocupação é unir esforços para a salvaguarda da saúde pública e segurança nacional.

“Estamos aqui para transmitir uma mensagem de unidade e solidariedade com todos os povos do mundo afectados por essa pandemia”, sublinhou.

Benedito Daniel, do PRS, anuiu também a adiamento da reunião plenária desta quarta-feira.

“Achamos que foi sensato o adiamento da sessão plenária, porque ainda não foram criadas condições técnicas que permitem a aglomeração de um número considerável de pessoas na AN, por causa do Covid-19”, vincou.

Já Sebastião André, da CASE-CE, disse ser necessário tranquilizar a Nação, “porque nos bastidores tem havido muitas informações desavindas”.

Angola não tem caso de Covid-19, daí a necessidade de se trabalhar mais na prevenção.

O novo coronavirus (Covid-19) foi identificado em Wuhan, China, e, rapidamente, espalhou-se pelo mundo, fundamentalmente na Europa, actual epicentro da pandemia.