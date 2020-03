Etiópia, Guiné-Conacri, Quénia e Gana elevam para 17 países com doença em África

Etiópia, Guiné-Conacri, Quénia e Gana anunciaram hoje casos de infeções pelo novo coronavírus nos seus territórios, elevando para 17 o número de países africanos com registo da doença.

O Governo da Etiópia confirmou hoje o seu primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus, um cidadão japonês de 38 anos que chegou a Adis Abeba proveniente do Burkina Faso, o que elevou para 13 os países da África Subsaariana afetados pela doença.

Em todo o continente africano, são agora 17 os países que reportaram casos da doença Covid-19, segundo os mais recentes dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Em conferência de imprensa, a ministra etíope da Saúde, Liya Tadesse, indicou que homem chegou ao país em 04 de março e está em isolamento.

A governante assinalou ainda que foram identificadas outras pessoas que estiveram em contacto com o doente japonês e que foram colocadas em quarentena.

O anúncio do caso na Etiópia surgiu poucas horas depois do vizinho Quénia ter confirmado o seu primeiro caso de coronavírus, uma cidadã queniana que regressou a Nairobi, proveniente dos Estados Unidos da América com escala em Londres, em 05 de março.

Também a Guiné-Conacri divulgou hoje o seu primeiro caso da doença, uma cidadã belga que trabalha na delegação da União Europeia no país.

O Gana confirmou os seus dois primeiros casos, depois de os testes a dois doentes vindos da Turquia e Noruega terem dado positivo.

Na noite de quinta-feira, o Gabão deu a conhecer o seu primeiro caso, um cidadão gabonês regressado de França.

Com a divulgação destes casos são agora 13 os países da África Subsaariana com registo da doença: África do Sul (17), Senegal (10), Nigéria (02), Camarões (02), Burkina Faso (02), República Democrática do Congo (02), Gana (02), Togo (01), Costa do Marfim (01), Gabão (01) Quénia (01), Etiópia (01) e Guiné-Conacri (01).

Há ainda no resto do continente casos reportados no Egito (67), Argélia (25), Tunísia (07) e Marrocos (06).

No total, África regista até ao momento 148 casos de infeção pelo novo coronavírus.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a OMS a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.