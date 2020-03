Ex-administrador do Muconda detido por peculato

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na Lunda Sul deteve, nesta segunda-feira, o ex-administrador municipal do Muconda, Francisco João, por supostamente ter desviado cinco viaturas, destinados ao transporte de pacientes do hospital e pessoal da administração local, no período de 2009-2017.

Durante as investigações, foram aprendidas três viaturas Toyota Land Cruiser, de cor branca, das quais uma ambulância, que se encontravam estacionadas no interior de uma oficina no bairro Agostinho Neto, arredores de Saurimo.

Em declarações hoje (quarta-feira) à imprensa, o porta-voz do SIC local, António Sacuaia, informou que antes de ser constituido arguido e encaminhado à cadeia do Luzia, o ex-administrador do Muconda foi ouvido em interrogatório.

Francisco João é um dos gestores mais antigos na província, tendo já exercido também as funções de director provincial do Comércio, Hotelaria e Turismo.

É a primeira vez que na província da Lunda Sul é detido um gestor por peculato.