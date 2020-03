FC Porto vence nos Açores e assume liderança do campeonato português

O FC Porto venceu hoje em casa do Santa Clara por 2-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que o deixa momentaneamente na frente da prova.

Manafá, com um golo na reta final do primeiro tempo (37 minutos), e Marcano, aos 76, já depois de Alex Telles, aos 71, ter falhado uma grande penalidade, construiram o triunfo dos ‘dragões’.

Com esta vitória, o FC Porto assume a liderança da prova com 59 pontos, mais dois do que o Benfica, que empatou hoje diante do Moreirense por uma bola, enquanto o Santa Clara é nono com 29.