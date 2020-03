FNLA defende inclusão de 15 de Março no leque dos feriados

A Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) defendeu hoje, em Luanda, a inserção do 15 de Março no leque de feriados nacionais, dada a dimensão e o impacto da data na construção e afirmação de Angola como estado independente, livre e soberano.

A inclusão desta data no leque de feriados nacionais deve-se ao facto de ser na madrugada deste dia (15 de Março), de 1961, que um grupo protagonizou a luta anti-colonial português rumo a soberania nacional, segundo refere uma nota de imprensa daquele partido, a que a Angop teve acesso.

No documento, a FNLA afirma que sem o levantamento popular generalizado desencadeado no referido período, cujo impacto abalou os alicerces do regime colonial e despertou a consciência de todos amantes da paz e do progresso, não haveria liberdade nem independência para Angola e para ex-colónias portuguesas de África, além de contribuir para o colapso final da ditadura Salazarista.

O partido aproveitou as festividade do 59º aniversário do levantamento popular generalizado para render homenagem a todos os patriotas vivos e tombados, que lutaram por esta causa.

Fundado em 1954, com o nome de União das Populações do Norte de Angola (UPNA) , o movimento político da FNLA assumiu quatro anos depois (1958 ) o nome de União das Populações de Angola (UPA). Em 1961, a UPA e um outro grupo anti-colonial, o Partido Democrático de Angola (PDA), constituíram conjuntamente a FNLA.