Fome no sul de Angola força milhares de alunos a deixarem a escola

Mais de oito mil alunos foram forçados a abandonar a escola em 2019 por causa da fome, nos municípios dos Gambos e Chibia, província da Huíla, informou a Voz da América que cita fontes oficiais.

Citando o administrador municipal dos Gambos, Elias Sova, a mesma fonte avança que o fenómeno da seca afetou milhares de pessoas nos três municípios fato que resultou no abandono escolar progressivo na ordem de 7.908 alunos no município dos Gambos, 1.060 crianças na Chibia e não foram registados casos de abandono escolar no município da Humpata”, afirmou Sova.

Segundo padre José Cordeiro, citado pela VOA, muitas famílias a braços com a fome batem todos os dias as portas da paróquia de Nossa Senhora de Fátima nos Gambos.

“Nós continuamos a receber pessoas vindas de várias localidades. O que temos feito é mesmo repartir o bocadinho a todos ou então dar e eles fazem a sua refeição. Recebemos em cada dia mais ou menos sete pessoas por dia que recorrem a nossa casa para pedirem alguma ajuda”, explicou o padre.

Numa altura em que pouco ou quase nada se ouve falar da campanha de pedidos de auxílio que mobilizou o país, sobretudo no ano passado, o sacerdote católico conclui que ainda há carências.

“Se nós damos por exemplo a uma família dois quilos de fuba e três quilos de arroz por exemplo e uma família de 10 membros, é só para terem uma ideia isso não faz mais de dois a três dias”, contou.

A Comissão Provincial de Combate à Seca havia projetado em finais de 2019 que as ajudas as famílias carenciadas seriam necessárias pelo menos até ao primeiro trimestre do corrente ano, que coincidiria com o arranque das colheitas da primeira época agrícola 2019-2020.

Fonte: VOA